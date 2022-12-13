Жительнице Вашкинского района только после вмешательства прокуратуры сделали перерасчет за мусор

Жительница Липина Бора обратилась в прокуратуру, после того как регоператор отказался ей сделать перерасчет за мусор.

Прокуратура Вашкинского района провела проверку по обращению и выяснила, что женщина, зарегистрированная в квартире в Липином Бору, направила в адрес регионального оператора заявление на получение перерасчета за не оказанную ей коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов.

К заявлению женщина приложила документы, которые подтверждали ее отсутствие по месту регистрации в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Однако, регоператор необоснованно отказал в удовлетворении заявления.

Прокуратурой района в адрес регионального оператора внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявительнице произведен перерасчет платы по обращению с твердыми коммунальными отходами за 6 месяцев.