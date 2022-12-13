Жительнице Вашкинского района только после вмешательства прокуратуры сделали перерасчет за мусор

13.12.2022 [Общество]

Жительница Липина Бора обратилась в прокуратуру, после того как регоператор отказался ей сделать перерасчет за мусор.

Прокуратура Вашкинского района провела проверку по обращению и выяснила, что женщина, зарегистрированная в квартире в Липином Бору, направила в адрес регионального оператора заявление на получение перерасчета за не оказанную ей коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов.

К заявлению женщина приложила документы, которые подтверждали ее отсутствие по месту регистрации в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Однако, регоператор необоснованно отказал в удовлетворении заявления. 

Прокуратурой района в адрес регионального оператора внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявительнице произведен перерасчет платы по обращению с твердыми коммунальными отходами за  6 месяцев.  

Тэги: ТКО, мусорные тарифы

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