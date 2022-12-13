В Вологодской области проходит Новогодний благотворительный марафон

13.12.2022 [Общество]

Почти три десятка мероприятий для детей пройдет в течение месяца в рамках VI Благотворительного марафона. Марафон — часть культурно-туристского проекта «Вологда — новогодняя столица Русского Севера» и проводится с 2017 года. =

Это цикл бесплатных спектаклей и праздничных программ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных семей.

«Каждый год вносит в программу благотворительного марафона свои коррективы. В 2021 году большая часть пригласительных билетов была передана детям медицинских работников региона. В этом году гостями новогодних концертов и спектаклей станут дети из семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, — говорит заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Дети получат пригласительные, им будут выданы сладкие подарки. Всего планируется, что благотворительные акции посетят около 3 тысяч таких детей. 

Марафон стартовал 7 декабря 2022 года в поселке Федотово Вологодского района. Тогда во Дворце культуры «Феникс» Вологодский драматический театр показал ребятам сказку «День рождения Снегурочки».

Новогодние спектакли покажут и другие государственные театры региона: Вологодский театр юного зрителя покажет постановку «Кот в сапогах», а Областной театр кукол «Теремок» представит сказку «По щучьему веленью». Все гости театрализованных представлений по традиции получат бесплатные новогодние подарки.

В 2022 году помимо театрально-концертных организаций региона к марафону присоединились и другие учреждения культуры: Вологодская картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник, Областная детская библиотека и Государственный архив Вологодской области. Мероприятия с социально незащищенными категориями детей и подростков — выставки, интерактивные программы, игровые занятия, мастер-классы — в них начали проводиться с начала декабря.

Завершится VI Благотворительный новогодний марафон уже после Рождества — 8 января 2023 года циклом мероприятий в Областной детской библиотеке.

Тэги: новый год, благотворительность

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