Степан Малиновский завоевал две медали на Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах, который прошел в Югорске, на территории Лыжного комплекса, «Газпром трансгаз» с 9 по 12 декабря.
Вологодскую область на соревнованиях представляли Степан Малиновский и Николай Рожин.
Наилучший результат показал Степан Малиновский, который завоевал две медали, «серебро» в лыжной гонке — лонг с общего старта, с результатом 1:13:30 и «бронзу» в лыжном марафоне, который прошел сегодня при температуре — 24 градуса.
«Старт сезона получился удачным, дальше буду набирать и на чемпионате России и, надеюсь, смогу составить серьезную конкуренцию соперникам. Погодные условия экстремальные, снега мало и морозная погода вносят свои коррективы в программу и состояние спортсменов», сказал после гонки Малиновский.
Степан Малиновский завоевал две медали на Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах
Степан Малиновский завоевал две медали на Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах, который прошел в Югорске, на территории Лыжного комплекса, «Газпром трансгаз» с 9 по 12 декабря.
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