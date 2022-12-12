Степан Малиновский завоевал две медали на Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах, который прошел в Югорске, на территории Лыжного комплекса, «Газпром трансгаз» с 9 по 12 декабря.



Вологодскую область на соревнованиях представляли Степан Малиновский и Николай Рожин.



Наилучший результат показал Степан Малиновский, который завоевал две медали, «серебро» в лыжной гонке — лонг с общего старта, с результатом 1:13:30 и «бронзу» в лыжном марафоне, который прошел сегодня при температуре — 24 градуса.



«Старт сезона получился удачным, дальше буду набирать и на чемпионате России и, надеюсь, смогу составить серьезную конкуренцию соперникам. Погодные условия экстремальные, снега мало и морозная погода вносят свои коррективы в программу и состояние спортсменов», сказал после гонки Малиновский.