В Вологодской области стартовал третий этап газификации северо-западных районов

12.12.2022 [Общество]

В Вологодской области стартовал третий этап газификации северо-западных районов. Выполнен первый стык магистрального газопровода между газораспределительными станциями Липин Бор — Вытегра. На месте строительно-монтажных работ губернатор Олег Кувшинников побывал в рамках рабочего визита в Вытегорский район.

«Сегодня исторический день для северо-западных районов области. Мы дали старт строительству магистрального газопровода, которого жители ждали десятилетиями. Как известно, газификация является драйвером устойчивого развития территорий. Жизнь земляков в Вытегорском районе выйдет на качественно новый уровень, появятся возможности для реализации новых инвестпроектов», — отметил глава региона.

Протяженность газопровода по территории Вытегорского района составит 132,5 километров. Трасса для его прокладки расчищена более чем на 80%. По словам заместителя начальника Вологодского управления по организации строительства объектов филиала компании «Газпром инвест» «Северо-Запад» Сергея Устиловского, на объекте задействовано 183 человека и 129 единиц техники. Полностью завершить строительство газопровода-отвода, а также газораспределительной станции «Вытегра» планируется в конце 2024 года.

С вводом объекта в эксплуатацию возможность подключиться к системе газоснабжения получат промышленные предприятия, социальные объекты и жилой сектор. Как доложил генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Вологда» и «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов, межпоселковый газопровод от Вытегры до будущей газораспределительной станции уже построен, в городе продолжается прокладка распределительных сетей.

На сегодняшний день работы ведутся на 280-м километре трассы газопровода-отвода к городам Кириллов — Белозерск — Липин Бор — Вытегра — Пудож (Республика Карелия). Общая его протяженность составит около 413 километров. Напомним, инвестиционный проект будет реализован поэтапно в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством области и ПАО «Газпром», документ подписан Олегом Кувшинниковым и Алексеем Миллером.

Первый этап завершен в конце 2021 года, газоснабжение подано в Кирилловский район. Протяженность газопровода-отвода составила 118 километров. От газораспределительной станции Кириллов газифицируют Белозерский район. Работы будут завершены в первом квартале 2023 года.

Газопровод в Вашкинский район готов на 90%, ввести его в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года. Это второй этап строительства. Протяженность газопровода-отвода составит 54,5 километра. Возможность подключиться к газу после ввода объекта получат жители района.  

На четвертом, завершающем этапе, газопровод будет проложен в Карелию. Протяженность ветки от газораспределительной станции Вытегра до Пудожа составит 106 километров. Реализация всех четырех этапов обеспечит природным газом объекты инфраструктуры, а также возможность для подключения 75 тысяч жителей, из них почти 60 тысяч проживают на территории Вологодской области.

Также глава региона отметил, что программа социальной догазификации будет распространяться и на жителей Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и Вытегорского районов. Для ее участников газ бесплатно подведут к границам земельных участков. Поддержку на приобретение газового оборудования в размере 100 тысяч рублей для малообеспеченных семей оказывает областное Правительство. Кредиты под 3,25% годовых на эти цели предоставит Россельхозбанк.

Тэги: газификация, догазификация

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