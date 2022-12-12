После снегопада в Вологодскую область придет резкое потепление и ледяной дождь

В Вологодской области за сутки выпала недельная норма осадков, но на этом сюрпризы погоды не закончатся, говорят синоптики.

В Вологодском гидрометцентре пояснили, что территория Вологодской области 12 декабря оказалась под влиянием теплого фронта южного циклона. В итоге регион оказался во власти снега и метели, местами может выпасть до 20 мм осадков. Но после того, как отступит метель, в регион может прийти дождь.

«Сегодня к вечеру из-за поступления теплого влажного воздуха на холодную поверхность, высока вероятность гололеда, вызванного ледяным дождем и выпадением переохлажденных осадков. Завтра днем основная зона осадков сместится за пределы региона, осадки начнут ослабевать. Из-за повышения температуры по южным районам прогнозируется оттепель до 0,+1 градусов, осадки перейдут в мокрый снег», — говорит ведущий синоптик ВЦГМС Ольга Рыкованова.

К вечеру вторника, 13 декабря, начнется постепенное понижение температуры, осадки вновь перейдут в снег, ночная температура составит -6,-11 градусов.