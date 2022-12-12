В самой большой коллекции прялок в России появилась самопрялка XIX века

Коллекция прялок Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнилась самопрялкой XIX века

Кирилло-Белозерский музей-заповедник прославился самой крупной в стране коллекцией прялок. Этим летом он провёл всероссийскую выставку, на которой на нескольких площадках были представлены около шести тысяч предметов.

На днях коллекцию прялок Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнила самопрялка конца XIX — начала XX века. При её изготовлении использовались и дерево, и металл. Высота изделия составила 98 сантиметров. Ценный предмет в главный музей Вологодчины передал кирилловчанин Николай Владимирович Косарев.

«Самопрялка — это усовершенствованная ножная прялка, одновременно производящая и кручение, и наматывание нити. Самопрялка с ножным приводом — одна из самых древних механических помощников в домашнем труде. Проверенная не одним поколением рукодельниц, она сочетает в себе рациональность, простоту и удобство, — заметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — В фонд музея предмет поступил с общими загрязнениями, утратой красочного слоя, мелкими трещинами, коррозией металла и утратой резных деталей. Он будет отреставрирован в реставрационной мастерской музея и в дальнейшем отправлен для экспонирования на выставках».

Кирилло-Белозерский музей-заповедник хранит в себе более 80 000 экспонатов. Предметы представлены в постоянных экспозициях, на выставках и закрытых фондах. Коллекция прялок составляет более 4000 экспонатов.