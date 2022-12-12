Травмированную сову из Вологды лечат в Переславле

12.12.2022 [Общество]

Травмированную сову из Вологды лечат в центре реабилитации хищных птиц в Переславле Ярославской области.

Напомним, в начале ноября этого года двое вологжан подобрали сову, у которой не было половины крыла. Благодаря им сову удалось спасти.

– С Каспером все хорошо. Живет, жирует на перепелах и продолжаем лечение его крыла, – сообщают сотрудники центра реабилитации хищных птиц.

По словам орнитолога Анны Любомировой, большая удача, что удалось сохранить оставшуюся часть крыла. Потому что у птиц без крыла часто смещаются внутренние органы и появляются проблемы со здоровьем. 

– Очень много примеров, где птицы без крыла или крыльев живут полной жизни и живут годами. Есть единичные случаи, где таким же калекам, приходилось эвтаназию делать, т.к. птиц не мог осознать, что отсутствует часть или полностью крыло, еще более травмируя себя. Этот же не сразу но сообразил, что крыла нет. И для быстрого сваливания, он начал использовать тактику быстрых лап и одного раскрытого крыла для равновесия. Помимо него, у нас есть еще коршун Виктор, отсутствие кисти крыла не мешает ему прыгать, скакать и даже перепархивать в вольере, – поясняет Анна Любомирова.

Болотная сова — это птица отряда совообразных с короткими ушными пучками перьев, состоящими лишь из 3—4 перьев. Сверху ржавчинного цвета с темными и беловатыми продольными пятнами, снизу — светлее с простыми темно-коричневыми стержневыми пятнами. Длина — 36 см, вес — 206—475 г. Распространена повсеместно, за исключением жаркого пояса. Гнездится в низменных влажных местах, обыкновенно по окраинам болот. Гнездом служит углубление в почве, выстланное иногда мхом.

Тэги: сова, птицы

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