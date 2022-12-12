Специалисты прогнозируют восстановление промышленного производства в Вологодской области в ближайшие два года

12.12.2022 [Общество]

По базовому сценарию прогноза рост промышленной отрасли ожидается в 2023 году уже на уровне 100,6% к предыдущему году, в 2024 году — 101,6% и в 2025 году — 102,7%. Сообщают в правительстве Вологодской области.

Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», который попал под внушительный пакет санкций, сегодня переориентировал экспорт на рынки других стран и внутренний рынок.

Производство чугуна восстановилось в третьем квартале этого года до 2,82 млн тонн, что на 16% больше, чем во втором квартале.

Также вместе с Правительством области обсуждается новое направление развития — стальное строительство. Запущены консультации, специалисты оценивают потенциал проекта.

«Современные металлоконструкции — это эффективный современный пример строительства зданий. Стальной каркас изготавливается из высокопрочных сталей, на который навешивается каркасная стена заводского производства, сформированная с учетом климатических особенностей региона. Допускается и стандартное решение в виде газобетонных блоков. Решения рассчитаны инженерами на несущие нагрузки в соответствии с действующими строительными сводами правил», — пояснил генеральный директор Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов.

Доля применения стального каркаса для строительства жилых домов в России — менее 1%. Это жилые комплексы в Красноярске, Калужской и Нижегородской областях, Хабаровском крае и Анадыре. В Москве по данной технологии возведены знаменитые Сталинские высотки, многоэтажные центры в Москва Сити, в Санкт-Петербурге — Лахта Центр. Для сравнения, в мировой практике данная цифра достигает почти 17%.

«В списке плюсов стального строительства сокращение трудозатрат в 3-5 раз и сроков строительства на 2-6 месяцев, экологичность, прочность, экономичность», — отметил первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Реализация проекта позволит не только возводить доступное жилье, но и даст толчок к развитию многим промышленным предприятиям, позволит создать рабочие места и увеличить поступления в бюджет.

Тэги: экономика, санкции

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