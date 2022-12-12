Oxxxymiron оштрафован за дискредитацию армии РФ

12.12.2022 [Общество]

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф составил 45 тыс. руб. 24 февраля рэпер опубликовал на своей странице  социальной сети «ВКонтакте» ролик, в котором высказался против специальной военной операции. 

В декабре 2022 года суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск о признании трека Oxxxymiron «Ойда» запрещенным к распространению. В отношении артиста возбудили административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России.

Тэги: дискредитация, военная спецоперация

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