Житель Никольского района угрожал отцу убийством и ударил его обухом топора по лицу

В Никольском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в побоях и угрозе убийством отцу.

По имеющимся данным, перед инцидентом потерпевший в течение двух недель распивал спиртное в компании соседа, шумел и не реагировал на замечания.

«Вечер 20 августа 2022 года не стал исключением. Разозлившись, сын взял в руки топор, подошел к отцу, высказал в его адрес слова угрозы убийством: „Я тебя сейчас замочу!“ и ударил его обухом топора по лицу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее сын потерпевшего уже был судим за побои и угрозы убийством и приговорён к 300 часам обязательных работ. В суде он согласился с предъявленным обвинением и отказался от дачи показаний, а его отец просил не наказывать мужчину и прекратить производство по делу, так как они помирились.

Путём частичного сложения наказаний осуждённому назначено окончательное наказание в виде 400 часов обязательных работ.