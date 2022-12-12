УФАС возбудило дело в отношении «Газпром теплоэнерго Вологда» за долгое отсутствие горячей воды у череповчан

Вологодское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»



Как поясняют в ведомстве ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» превысило допустимый перерыв подачи горячей воды (14 дней*) жителям Заягорбского района Череповца в период ежегодных профилактических ремонтов.

Согласно Графику гидравлических испытаний и ремонтов тепловых сетей Череповца в 2022 году отключение потребителей Заягорбского района от горячей воды должно было быть произведено с 5 по 19 июля.

«Фактически же отключение потребителей от горячей воды было произведено с 12.07.2022, т. е. с нарушением Графика и превысило 14-дневный срок. Например, 17 дней без горячей воды находились жители двух домов по улице Космонавта Беляева, одного дома по улице Юбилейной и одного дома по улице Гоголя; 18 дней не было горячей воды в шести домах по проспекту Победы; на 36 дней была отключена эта коммунальная услуга для жителей одного дома по улице Лунчарского», — пояснили в Вологодском УФАС.

В УФАС с жалобой на действия поставщика коммунального ресурса обратились жители города Череповца.

Дело возбуждено по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции**

Рассмотрение дела назначено на 22 декабря 2022 года в 10.00 час.



* Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

**В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, запрещается совершать действия, результатом которых является ущемление интересов других лиц.