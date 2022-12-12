Печа-куча возвращается в Вологду

В 2023 году арт-движение Печа-куча возобновляет свою деятельность в Вологде.

Печа-куча — мероприятие, в рамках которого спикеры выступают друг за другом по 6 минут 40 секунд, а темой выступления могут выбрать что угодно: от рассказа о новом изобретении до презентации детских рисунков.

Особенность Печи-кучи состоит в том, что в презентации может быть всего 20 слайдов, выступающему дается всего 20 секунд на комментирование каждого из них, а слайды переключаются автоматически. Спикерами и зрителями могут стать все желающие.

Для того, чтобы заявить свое выступление, нужно всего лишь придумать тему и обратиться к организаторам в группе «Печа-куча в Вологде» (https://vk.com/ pechakuchavologda).