В Череповце задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

12.12.2022 [Общество]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Череповце поступил вызов в супермаркет, расположенный на улице Архангельская. Прибывший в торговую точку наряд группы задержания выяснил, что один из посетителей спрятал в карман своей куртки бутылку крепкого спиртного и ушел из магазина, не расплатившись. Нарушителя задержал удалось задержать на выходе из здания.

При установлении личности мужчины, оказалось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Республики Карелия. Сотрудники вневедомственной охраны доставили его в отдел полиции для принятия процессуального решения.

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