Зубры в Вологодской области не боятся людей и подходят к жилым домам. Об этом рассказывают журналисты газеты «Северная новь» Усть-Кубинского района.

– В верхнераменских деревнях встречают краснокнижных животных. Зубры не боятся людей и спокойно подходят к жилым домам, не прочь полакомиться капустными листами, картофельными очистками, сеном. Местные жители с удовольствием их фотографируют, – говорится на странице газеты в социальной сети.

По словам журналистов, жители усть-кубинского района уже привыкли к соседству с этими крупными животными.