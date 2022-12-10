Зубры в Вологодской области не боятся людей и подходят к жилым домам

10.12.2022 [Общество]

Зубры в Вологодской области не боятся людей и подходят к жилым домам. Об этом рассказывают журналисты газеты «Северная новь» Усть-Кубинского района.

– В верхнераменских деревнях встречают краснокнижных животных. Зубры не боятся людей и спокойно подходят к жилым домам, не прочь полакомиться капустными листами, картофельными очистками, сеном. Местные жители с удовольствием их фотографируют, – говорится на странице газеты в социальной сети.

По словам журналистов, жители усть-кубинского района уже привыкли к соседству с этими крупными животными.

– Самцы зубров обитают отдельно, а вот самки с детенышами в большом стаде. Сейчас краснокнижных животных насчитывают более 120. Зимой их подкармливают егеря. Весной северные бизоны уходят в лес, могут преодолевать большие расстояния, – говорится в заметке.

Тэги: зубры, дикие животные

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