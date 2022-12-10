Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове

10.12.2022 [Культура]

Выставка «Гармония контрастов» открылась накануне в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Народном доме.

– Работы известного художника-абстракциониста Владимира Кордюкова – живопись, коллажи и скульптуры – в Кириллове представила искусствовед Галина Дементьева, – сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Ювелирные изделия собственного авторства в рамках проекта продемонстрировала вологодская художница декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Елена Копейкина.

Работы, презентованные в Народном доме, ранее были выставлены в музеях России, Финляндии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Чехии и США.

– О мастерстве и уровне фантазии Владимира Кордюкова за пределами страны известно уже давно. Его манера сочетать не сочетаемое всегда выделяла его среди других художников. Известен случай, когда автор решил соединить в работе металл с... вологодским кружевом! И получилось! Необычное произведение имело большой успех и признание на международном биеннале в Брюсселе – «Новое в кружеве». Королева Бельгии Фабиола приобрела с выставки композицию «Ночные бабочки» и передала в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке, – рассказывает Мария Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

На торжественном открытии выставки искусствовед Галина Дементьева рассказала:

– Володя Кордюков – великий труженик. Он постоянно обучался новым техникам. Работал в графике, живописи, эмали... Любую работу доводил до конца и был очень свободолюбивым! А свободу он черпал в искусстве. Это был настолько неординарный человек! Выбивался из всех стереотипов. Интересовался космосом и небом, изучал, пытался найти научную истину. В этом была его жизнь. Еще, конечно, в движении, в поисках чего-то нового.

Петрович был настолько неординарным, что сам создавал свои костюмы и шил их себе. Женщин у него было много, но принадлежал он не им, а искусству. Володя придумал самого себя. Образ. С одной стороны, он был безумно открытый, а с другой – так просто и не подойдешь к нему. Тот образ, что он создал для себя, обладал массой талантов – Владимир Кордюков пел, играл на музыкальных инструментах, рисовал, прекрасно играл в бильярд и имел индивидуальный подход в изображении реального мира. Хотя, если копнуть поглубже, поймем, что человек был совсем другим. И в конце жизни его ждала череда неудач.

Неудобный в жизни (специально, ради игры, провоцировал собеседников на спор, был вспыльчив, ярок), он вызывал восторг неожиданными поступками и вызывающими произведениями. Только гении себя ведут так неординарно и неожиданно, и создают прекрасный мир, который нас завораживает, к которому мы возвращаемся!

Выставка будет работать Народном доме в Кириллове до 21 января следующего года.

Возрастных ограничений нет.
 

Читайте также:

Тэги: выставка, Владимир Кордюков

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района
Жительница Великого Устюга заметила рысь у себя в огороде

Похожие новости

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

Увидеть кинооборудование можно в кинозале «1000 & 1 фильм»

854
0

Выставка пленочных фотографий Марины Давыдовой открылась в Вологде

Марина – начинающий фотограф, она увлеклась фотографией во время пандемии

718
0

Керамические копии вологодских деревянных домиков можно увидеть на выставке работ гончаров Нуриджанян

Выставка «Вологда керамическая» открылась в Центре ремесел в Вологде

674
0

Изображения городских крепостей времен Средневековья можно увидеть на выставке в Вологде

В экспозиции представлены почти полсотни станковых графических произведений, показывающих архитектурные пейзажи городов

1143
0

Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде

В творчестве художника импрессионистические интонации сплетаются с мотивами русского и европейского символизма

900
0

Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде

Вход свободный

1289
0

Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

В экспозиции также представлены коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами и винтажные книжные закладки

829
0

Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

Выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» будет работать в Московской области до 28 февраля следующего года

894
0

Выставка работ художника Аркадия Полякова проходит в Вологде в ноябре

Здесь представлены картины с видами Вологды и ее окрестностей

1553
0

Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе

В городском парламенте открылась выставка работ Александра Романова

945
0

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде

В экспозиции представлены редкие архивные документы и фотографии, посвященные Нюрнбергскому процессу, а также Токийскому и Хабаровскому процессам

1274
0

Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября

Прочтет ее историк театра Борис Ильин

1227
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Минюст объявил иностранным агентом издание The Bell
Волонтеров приглашают на субботник в Заоникиевскую пустынь под Вологдой 10 декабря
Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий
В Вологодской области выросло количество заявлений о фактах коррупции
Жители Вологды могут рассказать о путешествии на Северный Кавказ в онлайн-режиме
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6618
0
09.12.2022 [БлогоVO]

Миша Шамонин, беспризорник тринадцати лет. Он украл две буханки хлеба. Мишу казнили 9 декабря 1937 года

226
0
08.12.2022 [Обзор Прессы]

Дольщики, которые вложились в строительство домов в деревне Маурино Вологодского округа, ключи от квартир получат не раньше, чем через год

539
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика