Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове

Выставка «Гармония контрастов» открылась накануне в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Народном доме.

Работы, презентованные в Народном доме, ранее были выставлены в музеях России, Финляндии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Чехии и США.

– О мастерстве и уровне фантазии Владимира Кордюкова за пределами страны известно уже давно. Его манера сочетать не сочетаемое всегда выделяла его среди других художников. Известен случай, когда автор решил соединить в работе металл с... вологодским кружевом! И получилось! Необычное произведение имело большой успех и признание на международном биеннале в Брюсселе – «Новое в кружеве». Королева Бельгии Фабиола приобрела с выставки композицию «Ночные бабочки» и передала в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке, – рассказывает Мария Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

На торжественном открытии выставки искусствовед Галина Дементьева рассказала:

– Володя Кордюков – великий труженик. Он постоянно обучался новым техникам. Работал в графике, живописи, эмали... Любую работу доводил до конца и был очень свободолюбивым! А свободу он черпал в искусстве. Это был настолько неординарный человек! Выбивался из всех стереотипов. Интересовался космосом и небом, изучал, пытался найти научную истину. В этом была его жизнь. Еще, конечно, в движении, в поисках чего-то нового.

Петрович был настолько неординарным, что сам создавал свои костюмы и шил их себе. Женщин у него было много, но принадлежал он не им, а искусству. Володя придумал самого себя. Образ. С одной стороны, он был безумно открытый, а с другой – так просто и не подойдешь к нему. Тот образ, что он создал для себя, обладал массой талантов – Владимир Кордюков пел, играл на музыкальных инструментах, рисовал, прекрасно играл в бильярд и имел индивидуальный подход в изображении реального мира. Хотя, если копнуть поглубже, поймем, что человек был совсем другим. И в конце жизни его ждала череда неудач.

Неудобный в жизни (специально, ради игры, провоцировал собеседников на спор, был вспыльчив, ярок), он вызывал восторг неожиданными поступками и вызывающими произведениями. Только гении себя ведут так неординарно и неожиданно, и создают прекрасный мир, который нас завораживает, к которому мы возвращаемся!