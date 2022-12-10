Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области

10.12.2022 [Происшествия]

43-летний мужчина погиб в ДТП, которое произошло 10 декабря 7:50 в Никольском районе Вологодской области на 224 км автодороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас. 

53-летний мужчина, управляя автомобилем Митсубиси L-200, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Вольво, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В результате ДТП погиб 43-летний пассажир Митсубиси, травмы получила 34-летняя женщина, которая также ехала в этой легковушке. На месте происшествия работают наряды ГИБДД.
 

Тэги: ДТП, погиб в аварии

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района
Жительница Великого Устюга заметила рысь у себя в огороде

Похожие новости

В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб

Обстоятельства ДТП устанавливаются

1445
0

В Череповце мужчина, двигаясь задним ходом по тротуару, сбил женщину

В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу

498
0

В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся

Через несколько минут он также протаранил другое авто

2595
0

В Белозерске машина сбила десятилетнюю девочку

Девочка неожиданно выбежала на дорогу в неположенном месте

1030
0

Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Вологде

Обстоятельства аварии устанавливаются

1602
0

В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку

Пассажирку авто госпитализировали с различными травмами

1931
0

В Верховажье водитель через суд взыскал больше 100 тысяч рублей с мужчины, который врезался в его авто

У виновника ДТП не было ОСАГО

1050
0

В Вологде на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров

Оба были доставлены в больницу

1485
0

В Вологде автомобиль «Шкода» сбил человека и врезался в столб

ДТП произошло на улице Текстильщиков 29 ноября

1328
0

На федеральной трассе у Шексны столкнулись трактор и легковушка

ДТП произошло в районе автовокзала

1209
0

В Вологде водитель на Рено врезался в светофор

Пострадал пассажир

1218
0

В Череповце 89-летний водитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП

Происшествие случилось вечером 24 ноября на Октябрьском проспекте

2209
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Минюст объявил иностранным агентом издание The Bell
Волонтеров приглашают на субботник в Заоникиевскую пустынь под Вологдой 10 декабря
Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий
В Вологодской области выросло количество заявлений о фактах коррупции
Жители Вологды могут рассказать о путешествии на Северный Кавказ в онлайн-режиме
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6618
0
09.12.2022 [БлогоVO]

Миша Шамонин, беспризорник тринадцати лет. Он украл две буханки хлеба. Мишу казнили 9 декабря 1937 года

226
0
08.12.2022 [Обзор Прессы]

Дольщики, которые вложились в строительство домов в деревне Маурино Вологодского округа, ключи от квартир получат не раньше, чем через год

539
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика