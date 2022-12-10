Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области

43-летний мужчина погиб в ДТП, которое произошло 10 декабря 7:50 в Никольском районе Вологодской области на 224 км автодороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

53-летний мужчина, управляя автомобилем Митсубиси L-200, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Вольво, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В результате ДТП погиб 43-летний пассажир Митсубиси, травмы получила 34-летняя женщина, которая также ехала в этой легковушке. На месте происшествия работают наряды ГИБДД.

