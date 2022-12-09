Волонтеров приглашают на субботник в Заоникиевскую пустынь под Вологдой 10 декабря

09.12.2022 [Общество]

Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь приглашает волонтеров на субботник 10 декабря.

В мужском монастыре Заоникиева Богородице-Владимирская Пустынь проводятся работы по восстановлению Владимирского собора.

– На сегодня проделана большая работа по установке временной кровли на Владимирском соборе. Ведутся работы по установке стропиловки и обрешетки, – говорится в анонсе мероприятия. – Отец Кирилл с братией монастыря и прихожане сердечно благодарят всех, кто приходит к нам потрудиться!

К участию приглашаются все желающие. Волонтеры могут подать заявку на участие на сайте Добро.ру по ссылке.

Напомним, этот мужской монастырь был основан в 1588 преподобным Иосифом Заоникиевским на месте, где ему 23 июня 1588 явился чудотворный образ Богородицы. 

Большинство построек, в том числе ограда с башнями и келейные корпуса, выстроены в камне во второй половине 19-го века. 

В 20-х годах 20-го века монастырь был закрыт. До 2018 года постройки были заняты детской коррекционной школой-интернатом. 

В 2018 году администрация Вологодского района вернула комплекс Православной Церкви. 

Начало субботника 10 декабря с 9:00 до 15:00 в монастыре в деревне Лучниково Семенковского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. Деревня Лучникиво находится в полутора километрах от деревни Дубровское.
 

Тэги: субботник, субботники, восстановление храмов, монастырь

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