Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий

09.12.2022 [Общество]

ГИБДД предупреждает о возможном образовании гололедицы и снежного наката на дорогах Вологды.

Госавтоинспекция обращается к водителям областной столицы, предупреждая их об ухудшении погодных условий: облачности, снегопадах, уплотнении снежного покрова, перепадах температуры и, как следствие, образовании на дорогах местами гололедицы и снежного наката, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– При движении в условиях выпадения осадков выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части. Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из–за повышенной продуваемости. При движении в условиях снегопада в разы ухудшается видимость водителями транспортных средств, в связи с чем необходимо соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию, – рекомендуют в отделе ГИБДД по городу Вологде.

Пешеходам инспекторы ГИБДД советуют использовать световозвращающие элементы потому, что при ухудшении погодных условий у водителей будет меньше шансов заметить вас на проезжей части.
 

Тэги: снегопад, непогода, гололед

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку
В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района

Похожие новости

Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая

Синоптики предупреждали о похолодании и заморозках, но такого сильного снегопада местные жители не ожидали

2997
0

Сильный снегопад и морозные ночи обещают вологодские синоптики

В ночь на среду, 30 марта, температура, по прогнозам синоптиков, опустится до -16 градусов

1419
0

В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы

В четверг синоптики обещают до 20 градусов мороза

7628
0

«Эльза» добавила работы вологодским коммунальщикам

Именно так немецкие метеорологи назвали североатлантический циклон, который накануне принес интенсивные осадки

1646
0

Сильный снегопад при порывистом ветре накроет сегодня Вологодскую область

По данным синоптиков, осадки начнутся во второй половине дня. Первыми под удар стихии попадут западные районы области

2441
0

Вологодскую область после морозов завалит снегом

Самые сильные снегопады синоптики обещают в восточных районах области

5480
0

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные

Это необходимо для уборки снега

2601
0

В Вологде из-за сильного снегопада затруднено автомобильное движение

Сотрудники ГИБДД сопровождают машины коммунальщиков к местам, где движение из-за снега стало вообще невозможно

1876
0

Несколько череповецких деревень оказались в снежном плену

«Намело полметра», говорят местные. Из-за этого «встала» выездная торговля, возникли проблемы с маршрутами школьных автобусов

2384
0

Череповчане за сутки смели с прилавков магазинов все лопаты

 Вчера вечером была большая поставка, были забиты все большие короба в гипермаркете. Сегодня на утро нет ни одной лопаты

2427
0

В Череповецком районе из-за снегопада ограничили движение машин на двух дорогах

Из-за недостатков зимнего содержания дорог приостановлено движение транспорта на дорогах Череповец-Белозерск-Липин Бор и Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец

2060
0

Администрация Вологды: на улицах работают около 30 единиц снегоуборочной техники

Атлантический циклон принес в город снегопад и ветер

5648
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Волонтеров приглашают на субботник в Заоникиевскую пустынь под Вологдой 10 декабря
Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий
В Вологодской области выросло количество заявлений о фактах коррупции
Жители Вологды могут рассказать о путешествии на Северный Кавказ в онлайн-режиме
В Вологде мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ
Стелу Города трудовой доблести установят на площади Бабушкина в Вологде
Илье Яшину дали 8,5 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6579
0
09.12.2022 [БлогоVO]

Утонувшая деревня Конево

557
0
08.12.2022 [Обзор Прессы]

Дольщики, которые вложились в строительство домов в деревне Маурино Вологодского округа, ключи от квартир получат не раньше, чем через год

485
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика