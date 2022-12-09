Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий

ГИБДД предупреждает о возможном образовании гололедицы и снежного наката на дорогах Вологды.

Госавтоинспекция обращается к водителям областной столицы, предупреждая их об ухудшении погодных условий: облачности, снегопадах, уплотнении снежного покрова, перепадах температуры и, как следствие, образовании на дорогах местами гололедицы и снежного наката, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– При движении в условиях выпадения осадков выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части. Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из–за повышенной продуваемости. При движении в условиях снегопада в разы ухудшается видимость водителями транспортных средств, в связи с чем необходимо соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию, – рекомендуют в отделе ГИБДД по городу Вологде.

Пешеходам инспекторы ГИБДД советуют использовать световозвращающие элементы потому, что при ухудшении погодных условий у водителей будет меньше шансов заметить вас на проезжей части.

