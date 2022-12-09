В Вологодской области выросло количество заявлений о фактах коррупции

09.12.2022 [Общество]

В Вологодской области выросло количество заявлений о преступлениях коррупционной направленности, рассказал руководитель областного СУ СК РФ Геннадий Яшин изданию «Красный север».

За 11 месяцев 2022 года в ведомство поступило 100 соответствующих заявлений, тогда как их количество за аналогичный период прошлого года составило 73. По результатам их рассмотрения в текущем году возбуждено 66 уголовных дел.

«В основном речь идет о растратах и присвоениях, а также о получении взяток, мошеннических действиях, коммерческом подкупе. Вдвое больше стало лиц, привлеченных к уголовной ответственности: 40 против 21 в 2021 году», — говорится в сообщении газеты.

Геннадий Яшин также отметил, что анализ уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности показывает, что обстоятельствами, способствующими совершению преступлений рассматриваемой категории, являются отсутствие надлежащего ведомственного контроля за подчиненными работниками, а также низкий уровень проводимой профилактической работы в сфере борьбы с коррупцией.

По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, ущерб, причинённый такими преступлениями, за 11 месяцев 2022 года составил 51,5 млн. рублей, а за весь 2021 год — 15 140 000 рублей.

Тэги: борьба с коррупцией, коррупция, следователи, уголовные дела, статистика

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