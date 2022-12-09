В Вологде мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ

В Вологде суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном заражении ВИЧ других людей.

«Как установлено в судебном заседании, мужчина, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, знакомился через социальные сети с женщинами, после чего, не предупреждая их о наличии у него ВИЧ-инфекции, вступал с ними в незащищенный средствами контрацепции половой акт», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.