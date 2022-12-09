В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за демонстрацию гениталий 11-летней девочке

09.12.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 32-летнему гражданину республики Узбекистан, признанному виновным в действиях сексуального характера в отношении ребёнка.

По материалам дела, инцидент произошёл во дворе дома на улице Ленина 18 июня 2022 года. 11-летняя потерпевшая гуляла с подругами на детской площадке. В какой-то момент, когда другие дети отвлеклись, чтобы покормить котят, подсудимый подошёл к пострадавшей, подал ей ключи от машины и попросил её закрыть, подталкивая девочку в сторону автомобиля. Та не согласилась и бросила ключи на землю.

«Спустя некоторое время подсудимый подошел к подъезду и совершил в отношении несовершеннолетней потерпевшей иные действия сексуального характера, выразившиеся в открытой демонстрации своих обнаженных гениталий», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Дети попросили о помощи проходившего мимо мужчину. Тот взял обвиняемого за руку и сказал другим прохожим вызвать полицию, но подсудимый смог вырваться и убежать. Через некоторое время его разыскали и задержали. В суде он признал свою вину.

Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. С него также взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Тэги: дети, разврат, суд, приговор

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