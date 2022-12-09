Мошенник обманул жителя Череповца на 45 тысяч рублей

09.12.2022 [Общество]

Череповецкие полицейские задержали жителя Калининграда, подозреваемого в мошенничестве в отношении 26-летнего череповчанина.

Потерпевший рассказал, что разместил в интернете объявление о покупке коробки передач для своего автомобиля. Один из пользователей прислал ему свой телефон, мужчины созвонились и договорились о сделке.

«Собеседник сказал, что находится в Калининграде, а денежные средства необходимо перевести на его банковскую карту. Череповчанин согласился. Спустя время продавец сообщил, что для пересылки детали требуются еще деньги. Житель Череповца вновь перевел денежные средства неизвестному на номер банковской карты, после чего продавец перестал выходить на связь», — сообщает пресс-служба городского отдела УМВД.

Сумма ущерба составила больше 45 тысяч рублей. 33-летний задержанный рассказал, что запчастей у него не было, а их фото он нашёл в интернете. Подозреваемый признался в содеянном, а также сознался в совершении ещё нескольких аналогичных преступлений. Ущерб потерпевшему он возместил в полном объёме.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман, мошенник, задержание, уголовное дело

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