Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта «Великий Устюг»

09.12.2022 [Общество]

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта «Великий Устюг» после завершения реконструкции, сообщила пресс-служба агентства

В ходе реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропорта удлинена до 1,8 тыс. метров, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома.

«Ожидается, что в ближайшее время Великий Устюг начнет принимать первых пассажиров в обновленном аэропорту», — говорится в сообщении.

Соглашение о выделении средств на модернизацию аэропорта было подписано Росавиацией и Вологодской областью 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО «Горстройзаказчик». Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции ВПП) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей — из регионального.

Контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге стоимостью более 1 миллиарда рублей был заключен с вологодским ЗАО «Горстройзаказчик» еще в 2018 году.

Все работы были выполнены к августу 2020 года, и они даже были оплачены, но не приняты из-за ряда замечаний. 

В апреле 2021 года проверкой исполнения контракта занялась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая нашла серьезные нарушения. В июне в ситуацию вмешался уже департамент финансов Вологодской области, который назначил проверку законности освоения средств. На взлетно-посадочной полосе частично сняли покрытие и взяли пробы песка из «подушки», уложенной подрядчиком, а потом отправили его на исследования в лабораторию ООО «Научно-производственный центр «Оникс». Специалисты дали заключение — песок не соответствует требованиям проекта, данным паспортов качества и протоколам испытаний. На основании этого заключения

Ростехнадзор предъявил претензии к заказчику работ — ГКУ ВО «Служба единого заказчика», которого обязал привести полосу в порядок. В свою очередь подрядчик ЗАО «Горстройзаказчик» поставил под сомнение лабораторные испытания. После того, как судебные тяжбы закончились, аэропорт, наконец, подготовили к открытию. 

 

Тэги: аэропорт, Великий Устюг

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