Около четырех тысяч вологжан воспользовались услугами социального такси за два года

Каждый год в Законодательном Собрании области принимаются десятки социально значимых законов, которые меняют жизнь вологжан к лучшему. Один из таких законов позволил решить проблему перевозки маломобильных групп населения. Услуга социального такси оказалась очень востребованной у вологжан.

Впервые проблема доставки пожилых людей и инвалидов в различные учреждения была поднята во время личного приема председателя Законодательного Собрания Андрея Луценко летом 2019 года. В приемную партии «Единая Россия» обратилась пожилая жительница поселка Суда Череповецкого района Татьяна Худякова. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются одинокие престарелые граждане, которые не могут добраться до места оказания социальных услуг. На тот момент дополнительные платные услуги по перевозке предоставлялись по желанию получателей социальных услуг.

В сентябре того же года в ЗСО была собрана рабочая группа под руководством председателя областного парламента Андрея Луценко. В неё вошли депутаты, представители департаментов социальной защиты, здравоохранения, финансов, руководители администраций районов, специалисты медицинских организаций и учреждений социального обслуживания. Общими усилиями было выработано решение о разработке механизма социальной поддержки граждан с использованием имеющихся ресурсов. Инициативу поддержал губернатор Олег Кувшинников. Закон о социальном такси был принят на 42-й сессии ЗСО. Фото: 29.01.202

Законопроект подготовили члены фракции «Единая Россия». В нём предлагалось внести изменения в закон области «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области». Добавилась транспортная услуга, был сформирован список категорий граждан, которые могут ею пользоваться, также составлен список учреждений, куда будет возить «социальное такси». На январской сессии 2020 года закон был принят во втором, окончательном чтении. На его реализацию в бюджете области заложили 65 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена на приобретение 28 автомобилей, в том числе с подъемным устройством инвалидной коляски. Транспорт был распределен между муниципалитетами.

Сегодня услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды первой группы, получающие социальные услуги на дому, инвалиды и дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и вынужденные использовать кресло-коляску, получатели социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

В 2021 году услугами социального такси воспользовались 1965 инвалидов, в том числе 318 человек, использующих кресло-коляску. Всего было выполнено около 15 тысяч рейсов. За 11 месяцев 2022 года совершено 15700 выездов. Комплексными центрами социального обслуживания перевезено 1915 человек.

Среди них вологжанка Татьяна Звягинцева. Она регулярно посещает занятия по танцевально-двигательной терапии. О возможности пользоваться социальным такси Татьяне рассказала психолог комплексного центра социального обслуживания.

«Я уже пятый год хожу на танцевально-двигательную терапию — мне очень нравится. Но там, где я живу, транспорт ходит очень редко. Мне приходилось пешком добираться до занятий, путь занимал два часа, я очень уставала. Два года назад узнала о том, что предоставляется услуга социального такси. Теперь меня встречают у подъезда и отвозят обратно домой. Я очень довольна», — рассказывает Татьяна Звягинцева.

Первоначально социальное такси можно было заказать для поездок в организации социального обслуживания, МФЦ, учреждения медико-социальной экспертизы, отделения фонда соцстраха и Пенсионного фонда, медицинские организации. Детям-инвалидам транспорт предоставлялся также для поездок в учреждения дополнительного образования, культуры, организации физической культуры и спорта.

На сессии областного парламента в октябре 2022 года список был расширен. Инвалиды и дети-инвалиды, пользующиеся креслом-коляской, получили возможность заказать социальное такси для поездок в санаторно-курортные учреждения в пределах региона, а также на железнодорожный вокзал или аэропорт, в случае, если они отправляются на отдых и лечение за пределы Вологодской области.

«Закон о социальном такси появился благодаря инициативе вологжан. Мы приветствуем такие предложения. Теперь благодаря услуге социального такси наши граждане могут добраться до социальных учреждений, при этом в поездке им окажут всестороннюю помощь. Мы будем совершенствовать систему поддержки разных категорий населения и дальше, разрабатывая и принимая социально значимые законы», — сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Самыми востребованными для поездок учреждениями стали центры медико-социальной экспертизы, больницы и поликлиники, организации социального обслуживания. По информации департамента социальной защиты Вологодской области, отказов в перевозке граждан зафиксировано не было.