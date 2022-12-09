Зима - прекрасный повод укрепить здоровье!

Читайте в свежем номере журнала « Антенна Телесемь. Вологда» от 07.12.2022 г.
Читайте в свежем номере журнала « Антенна Телесемь. Вологда» от 07.12.2022 г.
Многие аспекты жизни для нас очень важны, это — карьера, успех, деньги и так далее. Но все это теряет смысл, если у человека нет самого главного — здоровья
Такая ситуация продолжается более двух лет
На этот особенно актуальный после пандемии коронавирусной инфекции вопрос россиянам предложили ответить специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» на страницах Общества в социальных сетях.
Первый этап соревнований начнётся 10 сентября
Таковы результаты экспресс-тестирования летнего проекта «Шаг к здоровью»
В Музее природы откроется экспозиция, где можно будет узнать о полезных и вредных привычках, возможностях человеческого тела и о том, как быть здоровым
20 и 21 июля в Вологодской области работает «Телефон здоровья» — (8172) 72-00-60
Чек-лист является абсолютно анонимным. Требуется указать только пол и возрастную категорию
Акция пройдет в рамках областной кампании «Пространство без табачного дыма»
Ученые изучат сказки как средство профилактики здорового образа жизни
Основанием послужил кашель Олега Кувшинникова во время оперштаба