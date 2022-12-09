В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

ПочтаБанк, который отказал погашать досрочно кредит участника СВО, по просьбе его матери объяснил, почему так вышло.

«Банк всегда действует в интересах клиента и в первую очередь заботится о безопасности его счетов, операций и денежных средств. В данной ситуации сотрудники Почта Банка действовали в рамках законодательства, согласно которому банк не может предоставить доступ к финансовой и персональной информации или проведению любых операций по счету без документов, подтверждающих полномочия третьего лица. Это же касается и полного или частичного погашения кредита. Эти меры призваны предотвращать возможные неправомерные действия третьих лиц и защищать средства клиентов. Однако мы всегда стараемся идти навстречу клиентам и их родственникам в сложных жизненных обстоятельствах. Понимая сложность данной ситуации и невозможность оформить доверенность в текущих условиях, банк в ближайшее время урегулирует этот вопрос, чтобы мама военнослужащего смогла полностью погасить его кредит», — сообщила пресс-служба банка.

Ранее NewsVo писал, что участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита

За помощью к руководителю Региональной общественной приемной «Единой России», депутату ЗакСобрания области Ларисе Кожевиной обратилась мама вологжанина-участника СВО.

По телефону женщина рассказала депутату, что столкнулась с нерешаемой проблемой, когда обратилась в отделение АО «Почта Банк», чтобы досрочно погасить кредит сына. При этом женщина пояснила, что у сына были еще два кредита в других банках, которые при ее обращении с этой же целью приняли денежные средства, тем самым кредиты погашены досрочно, обязательства по ним сняты. В данном же случае банк не только отказал в этом, но и заблокировал доступ в личный кабинет военнослужащего.