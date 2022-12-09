МВД запретило использовать наручники в отношении женщин и несовершеннолетних

МВД России запретило территориальным органам использовать наручники в отношении женщин, несовершеннолетних и людей, которые подозреваются в совершении экономических преступлений.

В полиции поясняют, что это связано с дифференцированным подходом к использованию наручников и касается и степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Для исключения фактов необоснованного применения спецсредств руководство МВД направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.