МВД запретило использовать наручники в отношении женщин и несовершеннолетних

09.12.2022 [Общество]

МВД России запретило территориальным органам использовать наручники в отношении женщин, несовершеннолетних и людей, которые подозреваются в совершении экономических преступлений.

В полиции поясняют, что это связано с дифференцированным подходом к использованию наручников и касается и степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Для исключения фактов необоснованного применения спецсредств руководство МВД направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

Тэги: наручники, МВД

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