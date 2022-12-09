Председатель ЗСО Андрей Луценко принял участие в заседании Совета Законодателей

8 декабря состоялось заседание Совета Законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и регионов в условиях новых вызовов. В работе Совета Законодателей приняли участие председатели Государственной Думы и Совета Федерации, федеральные министры, главы субъектов. Вологодскую область представил председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

«Только что завершилась работа Совета Законодателей. Ключевым мероприятием которого стало заседание под руководством председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Совместно с федеральными и региональными коллегами мы обсудили вопросы социально-экономического развития страны и регионов в условиях новых вызовов и обменялись опытом, — рассказал Андрей Луценко.- Как отметила Валентина Ивановна Матвиенко, в условиях постоянного сдерживания нашей страны все органы власти должны работать максимально эффективно. Наша общая цель — повышение благополучия наших граждан. Отмечу, что Правительством России введен широкий комплекс мер поддержки в разных сферах. В короткие сроки была проведена масштабная работа по сохранению экономики и обеспечению стабильного развития страны».

Совет Законодателей начался с обращения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Спикер заявила, что главным государственным приоритетом остаётся выполнение социальных обязательств. Именно поэтому бюджет страны на ближайшую трёхлетку учитывает, прежде всего, интересы граждан и их социальную защищённость.

При этом, по мнению Валентины Матвиенко, регионы должны активнее реализовывать свой уникальный экономический потенциал. Задачи по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета вполне возможно решать на местах. Этому способствует расширение полномочий глав субъектов. Дополнительным инструментом может стать региональное законодательство, которое можно и нужно «достраивать».

«Нам с вами выпало жить и работать в судьбоносное для нашего отечества время. Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Вернуться к прежним подходам не получится. Новый темп и новый уровень ответственности — те, стандарты, которые останутся с нами навсегда. К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. Люди должны чувствовать полную поддержку государства. Знать, что они под надёжной защитой, что их проблемами занимаются. Шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперёд. Предлагаю использовать возможности нашей встречи для открытого и честного разговора о трудностях, которые сегодня испытывают регионы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Одна из задач, которая решается сейчас, — увеличение числа самодостаточных регионов. Выработаны меры по сокращению разрыва между дотационными субъектами страны и обеспеченными. Несколько лет назад в числе высокобюджетных значились 16 регионов, теперь их 28. По мнению Вячеслава Володина, эту тенденцию надо сохранить. Определены регионы, которым в течение пяти ближайших лет ежегодно будут выделять по 1 миллиарду рублей на программы индивидуального развития. Ещё одно решение направлено на помощь граничащим с Украиной регионам. Их бюджеты будут проанализированы и увеличены.

Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план. В регионе реализуется порядка 40 мер поддержки экономики и более 60 мер поддержки в сфере соцзащиты.

«На протяжении последних лет мы формируем устойчивый бюджет, реализуем Народную программу „Единой России“, поддерживаем социальную сферу, создаем комфортные условия для работы бизнеса и привлечения инвестиций. На этой неделе был утвержден бюджет области на ближайший трехлетний период. Как и в прошлые годы, он сохранит социальную направленность. На эти цели мы направим порядка 60-ти процентов расходов. На уровне Законодательного Собрания фракция „Единая Россия“ продолжит создавать условия для дальнейшего устойчивого развития нашей области, поддержки граждан и предприятий», — рассказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

В качестве дополнительных мер соцподдержки в регионе введены выплаты на детей от 8 до 17 лет в семьях, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, разработаны механизмы поддержки многодетных семей и мобилизованных граждан.

Целый пакет мер направлен на поддержание экономики. Льготные кредиты предоставляются промышленным предприятиям, оказывается поддержка тем организациям, которые ориентированы на экспорт и сильнее остальных пострадали от санкций. Предоставляются субсидии сельхозпредприятиям и налоговые льготы IT-компаниям.

Вопреки прогнозам, внешнеэкономическое давление не привело экономику региона в ступор. По объему отгруженной промышленной продукции Вологодская область занимает 11-е место среди всех субъектов страны и третье на Северо-Западе. Более 70 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал. Регион занимает четвертое место на Северо-Западе по темпам строительства и третье место по индексу производства продукции сельского хозяйства.