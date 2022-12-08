Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление

08.12.2022 [Общество]

Глава Чагодощенского района Александр Косенков нарушил постановление, подписанное собственноручно. Так считают чагодощенцы.

Это заметили жители Чагоды, когда увидели его фото с зимней рыбалки в социальных сетях. Дело в том, что в районе все еще действует запрет на выход на лед. Причем, ранее глава о нем предупреждал жителей на этой же странице. В конце ноября районная администрация запретила выход людей и выезд автотранспорта на лёд водоёмов муниципалитета — до 15 декабря 2022 год

«Ай-яй-яй, Александр Владимирович!» — укоризненно обратились в адрес главы Чагодощенского района Александра Косёнкова авторы сообщества «Народная правда/ Чагода».

Фото Александра Косенкова на фоне лунок с рыбой в руках было опубликовано 4 декабря.

«Денёк удался», — подписал эти снимки глава.

Тэги: чиновники, казусы

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