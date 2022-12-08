В Череповце мужчина убил собутыльника и продолжил выпивать в той же квартире

08.12.2022 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

По материалам дела, инцидент произошёл в квартире дома на Северном шоссе 6 октября 2022. Мужчины выпивали вместе, поссорились и гость несколько ударил 36-летнего хозяина квартиры ножом в шею и по туловищу. Сожительница потерпевшего вызвала «скорую», но врачи не смогли спасти мужчину.

«Злоумышленник был установлен правоохранителями в этой же квартире, где он остался после содеянного, продолжив употребление спиртного», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело

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