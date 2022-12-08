В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего и 32-летнего мужчин, обвиняемых в покушении на кражу дорогостоящего авто.

41-летний потерпевший рассказал, что купил автомобиль «Лексус» за два миллиона рублей в Санкт-Петербурге. Когда он пригнал машину в Вологду, в первую же ночь в авто сработала сигнализация.

«Выбежав на улицу, за рулем своей новой иномарки мужчина увидел неизвестного. Ему удалось остановить злоумышленника и не дать похитить машину. В последующем, в ходе осмотра иномарки он обнаружил отслеживающее её местонахождение устройство, о чем сразу же сообщил в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемыми оказались двое жителей Санкт-Петербурга. В рамках предварительного следствия удалось доказать вину мужчин и установить, что они действовали по заказу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.