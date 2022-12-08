Билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

08.12.2022 [Новости компаний]

Билайн бизнес продолжает обеспечивать фиксированной и мобильной связью ключевые объекты добычи и транспортировки газа в Иркутской области и Якутии.

В рекордно короткие сроки были выведены в эфир базовые станции стандарта 2G/4G1 на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В общей сложности более 30 тысяч человек2 получили возможность быть на связи в самых удаленных уголках бескрайней Сибири.

Совместно с развитием сотовой связи, билайн бизнес развивает и услуги передачи данных на главной газовой стройке страны. Высокоскоростными каналами связи обеспечены Клиенты на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода «Сила Сибири». Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3Гбитсек.

Билайн бизнес до конца 2022 года планирует обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, две компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в пос. Окунайский Иркутской области.

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»:

«Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода Сила Сибири находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находится на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов „Силы Сибири“.»

Марина Кинозерова, главный инженер проекта по обеспечению связью объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» ПАО «ВымпелКом»:

«Создание инфраструктуры связи в Иркутской области и Якутии усложняется экстремальными климатическими условиями, обширной территорией, а также слабо развитой транспортной инфраструктурой. В связи с этим возникают особые требования как по организации работ, так и по надежности технического решения. Каждое включение сервиса является уникальным и требует вовлечение в процесс десятков специалистов разного профиля. Поэтому сроки реализации и качество сервиса является главным конкурентным преимуществом. Благодаря слаженной работе на всех уровнях взаимодействия мы наработали колоссальный опыт, который позволяет масштабировать бизнес в самых труднодоступных регионах нашей Страны»

Магистральный газопровод Сила Сибири — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России из Якутии и Иркутской области в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ковыктинское месторождение — газоконденсатное месторождение в Иркутской области России, крупнейшее на востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Чаяндинское месторождение — одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода

Лупинг — это участок газопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу.

 

1. 2G/4G — второе / четвертое поколение мобильной связи.

2. Согласно внутренним статистическим данным билайн.

 

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