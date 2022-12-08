«Начните с себя»: мэр Череповца решил избавить город от баннеров, но избирательно

Мэр Череповца Вадим Германов заявил, что в городе ведётся борьба с визуальным шумом, рассказав, что с начала года в городе выявлено 318 рекламных конструкций, установленных без разрешения.

Пост мэра вызвал неоднозначную реакцию среди череповчан, которые обвинили градоначальника и чиновников в избирательности. Пока баннеры предпринимателей убирают, муниципальные организации спокойно печатают и размещают свои.

«Вы заметили, как баннеры исчезли с фасадов в Череповце? Уже несколько лет мы боремся с незаконной рекламой, постепенно расширяя географию от центра до самых до окраин.Главное, чего удалось добиться — избавление от визуального шума в городе и изменение мировоззрения предпринимателей. Раньше им казалось, чем ярче и огромнее баннер, тем больше клиентов придет в магазин. Со временем стало понятно: стильные объемные светящиеся буквы на фасаде выглядят более привлекательно и не вызывают отторжения у клиентов», — написал Вадим Германов, пояснив, что с начала года в Череповце выявлено 318 рекламных конструкций, установленных без разрешения.

После получения предписаний 242 из них предприниматели демонтировали самостоятельно, еще 26 — пришлось убирать за счет городского бюджета. Эти затраты будем взыскивать в судебном порядке.

«В очереди на „дебаннеризацию“ сейчас несколько знаковых объектов: магазин на углу Сталеваров и Ленина, офисное здание напротив дворца Химиков и автосервис на перекрестке Северного и Кирилловского шоссе. Им уже направлены предписания на устранение нарушений и рекомендации по приведению рекламы к стандартам современного города».

Предприниматели и жители города написали мэру, что поддерживают инициативу мэрии, но указали на двойные стандарты.