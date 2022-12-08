Вологодские женщины стали реже делать аборты

За последние пять лет количество случаев прерывания беременности в Вологодской области сократилось на 44%. По сравнению с 2021 годом за 9 месяцев текущего года на 26 человек возрос показатель сохранения беременности после доабортного консультирования. Об этом заявили в правительстве Вологодской области.

«В рамках реализации стратегического проекта „100% доабортное консультирование“ в медицинских организациях региона проводится целенаправленная работа по профилактике прерывания беременности. Женщине с намерением сделать аборт предлагают посмотреть на своего малыша на УЗИ, предоставляются „дни тишины“, чтобы она могла обдумать рискованный шаг и принять благоразумное решение», — пояснила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

В зависимости от срока беременности, «дни тишины» длятся от 2 до 7 дней, в этот период с потенциально будущей матерью беседуют врач, психолог женской консультации. Каждой беременной остается буклет о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, информация о возможности выхода из трудной жизненной ситуации, если она есть.

В районах области работают кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Также с женщинами беседуют представители Церкви.

Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции проводит информационно-просветительские мероприятия по профилактике абортов, в том числе среди подростков и молодежи, укреплению репродуктивного здоровья. Специалисты Центра выезжают в муниципалитеты для обучения медицинских работников, распространения методических рекомендаций.

Стратегический проект «100% доабортное консультирование» развивается, совершенствуются формы его работы. В итоге планируется ежегодно сохранять не менее 200 жизней малышей.

При необходимости можно проконсультироваться с врачами по «телефону доверия» Вологодского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции: 88172 71-70-34. Телефон работает в вечернее и ночное время — с 17:00 до 7:00. Также получить консультацию специалиста можно, обратившись на Телефон федеральной горячей линии «Репродуктивное здоровье» 8 800 200 0 200 — 4.