Вологодские женщины стали реже делать аборты

08.12.2022 [Общество]

За последние пять лет количество случаев прерывания беременности в Вологодской области сократилось на 44%. По сравнению с 2021 годом за 9 месяцев текущего года на 26 человек возрос показатель сохранения беременности после доабортного консультирования. Об этом заявили в правительстве Вологодской области.

 

«В рамках реализации стратегического проекта „100% доабортное консультирование“ в медицинских организациях региона проводится целенаправленная работа по профилактике прерывания беременности. Женщине с намерением сделать аборт предлагают посмотреть на своего малыша на УЗИ, предоставляются „дни тишины“, чтобы она могла обдумать рискованный шаг и принять благоразумное решение», — пояснила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

В зависимости от срока беременности, «дни тишины» длятся от 2 до 7 дней, в этот период с потенциально будущей матерью беседуют врач, психолог женской консультации. Каждой беременной остается буклет о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, информация о возможности выхода из трудной жизненной ситуации, если она есть.

В районах области работают кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Также с женщинами беседуют представители Церкви. 

Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции проводит информационно-просветительские мероприятия по профилактике абортов, в том числе среди подростков и молодежи, укреплению репродуктивного здоровья. Специалисты Центра выезжают в муниципалитеты для обучения медицинских работников, распространения методических рекомендаций.

Стратегический проект «100% доабортное консультирование» развивается, совершенствуются формы его работы. В итоге планируется ежегодно сохранять не менее 200 жизней малышей.

При необходимости можно проконсультироваться с врачами по «телефону доверия» Вологодского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции: 88172 71-70-34. Телефон работает в вечернее и ночное время — с 17:00 до 7:00. Также получить консультацию специалиста можно, обратившись на Телефон федеральной горячей линии «Репродуктивное здоровье» 8 800 200 0 200 — 4.

Тэги: аборты

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
Вологодский водитель помог справиться с затором на мосту через Шограш
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку
В Вологодской области наряд ДПС остановил грузовой автомобиль, которым управляла 9-летняя девочка

Похожие новости

Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых рожать и воспитывать детей, отдавать их РПЦ

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — говорит Кирилл

1874
0

Калясин: «К 2050 году некоторых районов Вологодской области может не быть»

 В региональной общественной палате обсудили демографическую ситуацию

 
6331
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
В Череповце мужчина убил собутыльника и продолжил выпивать в той же квартире
Библиотеки Вологды начинают работать по «Пушкинской карте»
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
Билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью
Банк «Открытие»: 16% россиян планируют завести счет или карту в юанях
«Начните с себя»: мэр Череповца решил избавить город от баннеров, но избирательно
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6480
0
08.12.2022 [БлогоVO]

8 декабря 1855 года родился известный писатель и журналист Владимир Алексеевич Гиляровский

17
0
08.12.2022 [Обзор Прессы]

Дольщики, которые вложились в строительство домов в деревне Маурино Вологодского округа, ключи от квартир получат не раньше, чем через год

275
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика