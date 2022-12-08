На площадке форума #МЫВМЕСТЕ Антон Холодов рассказал о поддержке сектора НКО властями Вологодской области

08.12.2022 [Общество]

7 декабря на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялась дискуссия «Практики масштабирования опыта НКО в решении актуальных проблем», организованная Экспертным институтом социальных исследований и Ассоциацией волонтерских центров.

Участники дискуссии — губернатор Кировской области Александр Соколов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета АВЦ Артем Метелев, генеральный директор благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, руководитель федерального волонтерского проекта «Фабрика добрых дел», финалист премии #МЫВМЕСТЕ Антон Холодов и политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

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Про активную работу федерального проекта «Фабрика добрых дел» в условиях специальной военной операции и связанной с ней частичной мобилизации рассказал Антон Холодов.

«В начале СВО мы столкнулись с конкретными проблемами. Например, Почта России отказывалась доставлять посылки в зону спецоперации. Местные транспортные компании включились в решение проблемы и совершенно бесплатно стали отправлять посылки. Второй аспект — из-за удаленности учебных частей от городов семьи мобилизованных столкнулись с невозможностью увидеть своих мужчин перед отправкой в зону СВО. Помогли также транспортные компании», — поделился спикер.

Он подчеркнул, что «Фабрика добрых дел» испытывает все большую поддержку от региональных и федеральных властей, но в ряде регионов страны сохраняются и определенные сложности. Среди них — нехватка регионального блока социальной рекламы НКО для популяризации сектора среди населения, а также отсутствие системной коммуникации НКО с профильными департаментами в органах власти.

«Благодаря областному правительству и губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову в нашем регионе НКО получают огромную поддержку. Вологодская область занимает первое место по развитию волонтёрства на Северо-Западе, и третье место — в общероссийском рейтинге „Регион-НКО“ по активности некоммерческого сектора», — рассказал Антон Холодов.

Отметим, что накануне «Фабрику Добрых Дел» приняли в Ассоциацию Волонтёрских центров России, Антон Холодов, руководитель проекта и депутат Законодательного Собрания области, принял участие во встрече добровольцев России с Президентом Владимиром Путиным.

«Добровольчество — дело благородное и такое важное. В „Фабрике Добрых Дел“ ежедневно трудится огромная команда, уже более 2 000 человек. За время существования проекта мы выполнили более 17 000 заявок. Всего в стране 149 некоммерческих организаций, которые входят в Ассоциацию волонтерских центров, и теперь наша „Фабрика Добрых Дел“ тоже в их числе. В столицу прибыло 10 тысяч волонтёров из всех регионов России и 45 стран мира. Наша „Фабрика Добрых Дел“ — финалист категории „Помощь людям“, итоги будут подведены уже сегодня», — рассказал Антон Холодов.

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