Новые уличные светильники в Вологде позволяют экономить более 60% электроэнергии

В Вологде завершены работы по энергосервисному контракту, в рамках которого 10 212 уличных светильников были заменены на современное энергосберегающее оборудование. Оборудование позволит экономить ресурсы, а в перспективе и бюджетные средства.

«Реализовали замену уличных светильников на светодиодные, с белым, более ярким световым потоком. Что важно, сделали это, не вложив бюджетных средств, за счет подрядчика. Это, безусловно, вопрос экономии электроэнергии, но, что, не менее важно, еще и вопрос безопасности. В нашей климатической зоне с осени и до середины весны довольной короткий световой день. И это, конечно, требует более яркого освещения и на дорогах, и на пешеходных переходах. Сейчас, с учетом того, что освещение привели в норму, увеличивается безопасность на улично-дорожной сети города», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Энергосервисный контракт был подписан в июле 2022 года с московской компанией «Световые технологии ЭКСПО». Подобными контрактами фирма занимается с 2015 года в разных городах России. Суть энергосервисного контракта состоит в том, что городской бюджет не финансирует приобретение и монтаж оборудования. Работы проводятся на средства подрядчика. Его затраты будут покрываться в течение семи лет за счет сэкономленных в бюджете средств, которые ранее шли на оплату электроэнергии.

«Новые светодиодные фонари, установленные на улицах города, российского производства. Гарантия на них будет распространяться на все время действие контракта — в течение 7 лет. Мы несем гарантийные обязательства на оборудование, даем экспертные комментарии, если потребуется. Связь не прерываем», — говорит генеральный директор компании «Световые технологии ЭСКО» Алексей Аникин.

Энергосервисным контрактом охвачены более 250 участков города, где требовалось установить новые энергоэффективные приборы: магистральные и второстепенные улицы, квартальные проезды, парки, скверы и так далее. Светодиодные светильники, которые были установлены до заключения контракта, не менялись. Подтвержденная в результате замеров экономия электроэнергии составляет не менее 66%.