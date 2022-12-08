Новые уличные светильники в Вологде позволяют экономить более 60% электроэнергии

08.12.2022 [Общество]

В Вологде завершены работы по энергосервисному контракту, в рамках которого 10 212 уличных светильников были заменены на современное энергосберегающее оборудование. Оборудование позволит экономить ресурсы, а в перспективе и бюджетные средства. 

«Реализовали замену уличных светильников на светодиодные, с белым, более ярким световым потоком. Что важно, сделали это, не вложив бюджетных средств, за счет подрядчика. Это, безусловно, вопрос экономии электроэнергии, но, что, не менее важно, еще и вопрос безопасности. В нашей климатической зоне с осени и до середины весны довольной короткий  световой день. И это, конечно, требует более яркого освещения и на дорогах, и на пешеходных переходах. Сейчас, с учетом того, что освещение привели в норму, увеличивается безопасность на улично-дорожной сети города», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Энергосервисный контракт был подписан в июле 2022 года с московской компанией «Световые технологии ЭКСПО». Подобными контрактами фирма занимается с 2015 года в разных городах России. Суть энергосервисного контракта состоит в том, что городской бюджет не финансирует приобретение и монтаж оборудования. Работы проводятся на средства подрядчика. Его затраты будут покрываться в течение семи лет за счет сэкономленных в бюджете средств, которые ранее шли на оплату электроэнергии.

«Новые светодиодные фонари, установленные на улицах города, российского производства. Гарантия на них будет распространяться на все время действие контракта — в течение 7 лет. Мы несем гарантийные обязательства на оборудование, даем экспертные комментарии, если потребуется. Связь не прерываем», — говорит генеральный директор компании «Световые технологии ЭСКО» Алексей Аникин.

Энергосервисным контрактом охвачены более 250 участков города, где требовалось установить новые энергоэффективные приборы: магистральные и второстепенные улицы, квартальные проезды, парки, скверы и так далее. Светодиодные светильники, которые были установлены до заключения контракта, не менялись. Подтвержденная в результате замеров экономия электроэнергии составляет не менее 66%.

«Комиссионные проверки освещенности закончены, акты выполненных работ подписаны. Приборы, которыми осуществлялась проверка, показали, что освещенность соответствует необходимым нормативам. Сам „энергосервис“ уже стартовал, экономия уже считается», — рассказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

 

Тэги: электричество, фонари

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Вологодский водитель помог справиться с затором на мосту через Шограш
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Глава Череповца Маргарита Гусева обнародовала данные о количестве погибших череповчан в зоне СВО
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку

Похожие новости

О готовности Вологодской области к зиме сообщил губернатор Олег Кувшинников

Особое внимание при подготовке к зиме было уделено объектам энергетики

1655
0

168,5 млн рублей задолжали жители Вологодской области за электроэнергию

Долги вологжан за газ составили на 1 сентября 38 млн рублей, в прошлом году долг был 36,28 млн рублей

845
0

Вологжане пожаловались губернатору, что цены на подключение электричества «улетели в космос»

Цена за подключение дома к электроэнергии достигает 50 тысяч рублей  

1725
0

В Бабаево из-за грозы часть города осталась без электричества

В помощь на устранение неполадок привлекли электриков из кадуя и Череповца

811
0

ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе

Причиной пожара стала рухнувшая опора линии электропередач

1403
0

В Череповце семь человек оштрафовали за самовольное подключение к электросетям

Перед этим им отключили электричество за долги

1744
0

В Кириллове из-за короткого замыкания в водонагревателе загорелась квартира

Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 11:37

893
0

В Череповецком районе после грозы множество населенных пунктов остались без электричества

Телефоны служб не справляются с нагрузкой из-за многочисленных обращений

1217
0

Правительство отменило льготное технологическое присоединение к электросетям для населения

Цена за подключение вырастет для льготных категорий граждан в 27 раз

2114
0

В Череповце семь человек эвакуировали из-за пожара в квартире

Загорелся электрический тройник, включённый в розетку

1986
0

Из-за дождей Россети были вынуждены приостановить ремонтные работы в Череповецком районе

«В мае распутица вынудила нас убрать тяжелую технику с просек. Ждем, пока земля просохнет, и возобновим работы»

921
0

18 населенных пунктов осталось без электричества в Череповецком районе

В некоторых деревнях электроснабжение все еще не восстановлено

1092
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новые уличные светильники в Вологде позволяют экономить более 60% электроэнергии
В Череповце мужчина, двигаясь задним ходом по тротуару, сбил женщину
Дети-сироты, обучающиеся в школах и колледажх смогут выбрать денежную компенсацию взамен гособеспечения
На авиапредприятии «Северсталь» работает женщина-пилот
«Вологда-Чеваката» одержала победу над ивановской «Энергией» в десятом туре Чемпионата России по баскетболу
Свалку на улице Мудрова в Вологде ликвидируют в 2024 году
Андрей Луценко: «Бюджет на 2023 год принят в окончательном чтении»
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6461
0
07.12.2022 [БлогоVO]

Северное сияние на Рыбинском водохранилище на длинной выдержке

270
0
07.12.2022 [Обзор Прессы]

Я был немножко из другой эпохи: Станислав Айдинян в интервью вологодским поэтессам Марии Суворовой и Нате Сучковой

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика