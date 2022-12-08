Дети-сироты, обучающиеся в школах и колледажх смогут выбрать денежную компенсацию взамен гособеспечения

На 15-й сессии Законодательного Собрания области депутаты внесли поправки в законопроект, который касается поддержки детей-сирот. Теперь школьники старше 18 лет из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения в школе, зачисляются на полное государственное обеспечение.

Проектом закона отменяется ранее установленная на областном уровне норма о ежемесячной денежной выплате на детей-сирот и юных вологжан, оставшихся без попечения родителей, которые достигли совершеннолетия, и продолжают обучаться школе. Её размер равен величине прожиточного минимума на детей, установленной в Вологодской области. В 2022 году — это 13 638 рублей.

Также депутаты приняли решение установить единый подход при предоставлении полного государственного обеспечения и права выбора денежной компенсации и для студентов колледжей и техникумов. Речь идёт почти о тысяче таких студентов.

«Теперь лица из числа детей-сирот и лица, потерявшие в период обучения родителей, которые продолжают обучаться в школах, имеют право на полное гособеспечение. Это — получение бесплатного питания, одежды, постельных принадлежностей. Благодаря инициативе депутатов Законодательного Собрания области теперь такие ребята получат также право выбора: находиться на полном гособеспечении в образовательной организации или воспользоваться денежной компенсацией. Аналогичное право выбора появится и у тех, кто учится в колледжах и техникумах», — отметил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания области по образованию, культуре и здравоохранению, депутат фракции «Единая Россия» Андрей Пулин.

Подробное разъяснение по этому вопросу дала председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, депутат фракции «Единая Россия».

По словам парламентария, в июле этого года в федеральное законодательство было внесено изменение. Теперь сироты-школьники, которым уже исполнилось 18 лет, также включены в число тех, кому положено полное государственное обеспечение.