На авиапредприятии «Северсталь» работает женщина-пилот

08.12.2022 [Общество]

На авиапредприятии «Северсталь» начала работать женщина-пилот Анастасия Тушенкова. Ей 24 года, она второй пилот на самолете CRJ-200.

Анастасия Тушенкова родом из Кемеровской области, училась в кадетском авиационном корпусе в Новосибирске, затем — в университете гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Оба учебных заведения окончила с отличием.

Девушка рассказала, что окончила вуз во время пандемии, работу было найти проблематично. Поэтому, когда узнала, что «Северсталь» ищет пилота, решила откликнуться на вакансию.

«Самолет CRJ-200 — просто мечта для начинающего пилота: небольшой и маневренный, он позволяет почувствовать управление, научиться технике пилотирования, мастерству мягких посадок. Летаем в основном на северных направлениях: Архангельск, Мурманск, Апатиты. А еще в Екатеринбург, Петрозаводск, Москву и Петербург. Мне нравится здесь работать. Авиакомпания относительно небольшая, атмосфера приятная. Все друг друга знают, относятся дружелюбно и с уважением», — рассказала cherinfo Анастасия Тушенкова.

Анастасия налетала уже 400 часов и перед началом полетов прошла дополнительное обучение от компании во Франции.
 

Тэги: пилоты, самолеты

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