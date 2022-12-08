«Вологда-Чеваката» одержала победу над ивановской «Энергией» в десятом туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги.



На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей 25:26. Но уже в середине третьей четверти, которую вологжанки выиграли — 28:12, «Вологда-Чеваката» перехватила лидерство, так больше его после этого и не отдавая, доведя матч до разгрома 69:46.



13 очков у победительниц набрала Марина Шевелева, по 10 у Марии Канишевой и Ксении Магжановой



Эта победа стала 10-й для команды Виктора Данилова. «Вологда-Чеваката» лидирует Чемпионате Суперлиги, оставаясь единственной командой кто не проиграл ещё не одного матча. В следующем матче, 10 декабря, «пчелы» на своей площадке сыграют с московской «Руной». Эта игра завершит первый круг для вологодской команды.