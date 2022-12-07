В администрации Вологды объяснили необходимость заключения двухлетнего контракта на содержание города фиксацией цен

Администрация города Вологды объявила конкурс по выбору подрядчика для содержания улично-дорожной сети областной столицы. Контракт с компанией «Магистраль», которая на данный момент занимается уборкой городских улиц, действует до 31 декабря 2022 года.

Новый контракт будет заключен с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. Конкурс объявлен по двум лотам. Первый предполагает летнюю и зимнюю уборку территории центральной части Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное. Стартовая цена составляет 969,5 млн рублей. Второй лот включает в себя содержание улиц заречной части города и мкр Прилуки. Стартовая цена составляет почти 221 млн рублей.

«На этот раз мы приняли решение заключить не годовой, а более долгосрочный контракт — на 2 года 3 месяца. Это позволит нам зафиксировать стоимость уборки на более продолжительный период, что важно в сегодняшних экономических условиях. А подрядчики, выигравшие торги, смогут планировать свою работу и развитие предприятия, в частности, вопросы по закупке и обновлению уборочной техники, с учетом этих долговременных задач. Мы увеличили площадь уборки по сравнению с предыдущим периодом. В нее вошли новые тротуары, дороги, а также ряд дополнительных территорий. Я подчеркну, лоты разные по объему, чтобы принять участие в конкурсе могли, в том числе, и не самые крупные компании, имеющие при этом соответствующий опыт. Мы приветствуем конкуренцию в этой сфере, это дополнительный стимул повышать качество уборки», — подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках муниципальных контрактов планируется содержание территорий на общей площади около 4 млн м2 в летний период, 3,8 млн м2 — в зимний. Виды работ, включенные в техническое задание, остались прежними. Летом это подметание, уборка пыли, мойка улиц, тротуаров и мостов, уборка мусора и смёта. Зимой — сгребание снега, противогололедная обработка и так далее. Вывоз снега вынесен отельной строкой и будет оплачиваться по факту.

Подрядчики по содержанию улиц Вологды будут определены во второй половине декабря 2022 года.

Кроме того, в Вологде будут заключены еще два контракта. Первый — по содержанию парков, скверов, садов, бульваров, площадей и малых архитектурных форм. Второй — по содержанию территорий общего пользования на 2023 год. В него включены неразграниченные территории, а также подъезды и подходы к школам и детским садам. Такой контракт заключается ежегодно, на 2023 год в него дополнительно к ранее существующим включены 30 территорий общей площадью 22,6, тыс м2.