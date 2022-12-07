Депутаты ЗСО ВОлогодской области обсудили темпы газификации

С докладом по этой теме в рамках правительственного часа выступил заместитель Губернатора Антон Стрижов.

Программа газификации действует с 2021–2025 гг. Ее основной задачей является обеспечение газом на данном этапе 70 процентов домовладений региона. В рамках программы запланировано строительство 26 межпоселковых газопроводов, 6 газопроводов-отводов, а также техническое перевооружение 6 газораспределительных станций.

«В этом году планируется завершить строительно-монтажные работы на пяти объектах. Это газопроводы в Междуреченском, Кирилловском, Вологодском, Сокольском и Верховажском районах. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на первую половину 2023 года. Доступ к системе газоснабжения получат порядка 1500 домовладений», — отметил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

В следующем году завершится строительство газопровода в Череповецком районе. Также закончится второй этап строительства газопровода-отвода и газораспределительной стации к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра.

«Главным итогом программы газификации до 26 года станет подключение к системе газификации 6 районов: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Устюженского, Харовского и Вытегорского. Планируется, что к газовым сетям будет подключен 51 населенный пункт. Сейчас уровень газификации природным газом составляет 64,7 процентов. Максимально газифицированы г. Череповец — 88%, Вологда — 73%, среди районов — Великоустюгский — 58,9%», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Также в регионе действует программа догазификации. Напомним, в ней участвуют потребители, чьи дома находятся уже в газифицированных населенных пунктах. Газопровод доводят до участков бесплатно, затем работы проводят уже за счет собственника. В этом году газ проводят до границ более 3800 домовладений. На следующий год работы запланированы на более 2,5 тыс. участках. Всего заключено 8,5 тысяч договоров на подключение. Почти половина из них отработана.

Депутатов волнуют вопросы, связанные с задержками сроков работ. Антон Стрижов пояснил, что переносы сроков происходят в первую очередь из-за необходимости дополнительных работ. Например, если требуется реконструкция газопроводов, газорегуляторных пунктов. Также трудности возникают, если сети пересекаются с автомобильными дорогами, водными преградами. Меры по ускорению работ принимаются. Заместитель губернатора заверил, что все заявки будут отработаны в рамках действия программы.

«К нам обращаются в общественную приемную граждане, которые отказываются подписать договор по доведению сетей газораспределения до границ своих участков в связи с тем, что в проектах договоров содержатся условия и необходимость оплаты работ уже внутри участков. Проектами предусматривается оплата работ в течение 10 дней, когда до границ участка сети еще не доведены. Не все граждане готовы сразу оплатить работы», — отметила депутат фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина.

Антон Стрижов пояснил, что договор, в который включены также дополнительные услуги по работам внутри земельного участка, создан для удобства жителей. Это существенно облегчает задачу для потребителя. Однако от этой части условий договора можно отказаться. Потребители могут сами выбирать организации для проведения работ

«Добавлю, в октябре правительством области было принято решение об увеличении размера материальной помощи для подключения газа уже внутри участка от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. В этом году за материальной помощью обратились порядка 125 человек. Потребность в этом есть», — добавил Антон Стрижов.

Также принято решение о компенсации процентной ставки кредитным организациям, которые предоставляют льготные кредиты стоимостью 3,25% годовых на газификацию жилого дома. Эта мера действует для жителей в городской местности, которые не попадают под условия кредитной программы Россельхозбанка.