Жителя Бабушкинского район оштрафовали за фото с нацистской символикой в соцсети

В Бабушкинском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.

«Днем 26 сентября 2022 года житель Бабушкинского района на свой странице в социальной сети разместил фотоматериалы, в которых демонстрируется нацистская символика и атрибутика», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина не признал вину, но подтвердил факт наличия таких фотографий на его странице. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей.