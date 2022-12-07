Жителя Бабушкинского район оштрафовали за фото с нацистской символикой в соцсети

07.12.2022 [Общество]

В Бабушкинском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.

«Днем 26 сентября 2022 года житель Бабушкинского района на свой странице в социальной сети разместил фотоматериалы, в которых демонстрируется нацистская символика и атрибутика», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина не признал вину, но подтвердил факт наличия таких фотографий на его странице. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Тэги: нацистская символика, фото, соцсети, демонстрация, суд, штраф

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