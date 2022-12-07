В Шексне пьяный вахтовик пытался залезть в квартиру женщины, которая ему понравилась

07.12.2022 [Общество]

В Шексне пьяный вахтовик дважды пытался попасть в квартиру местной жительницы, сообщает районная газета «Звезда» в своей группе в соцсети.

По данным издания, накануне мужчина был там на романтическом свидании. Наутро они с женщиной разошлись, но некоторое время спустя, мужчина вернулся и шумно и долго пытался попасть в подъезд. Жильцы вызвали полицейских, которые объяснили ему, что женщины нет дома.

«Вечером, добавив градуса смелости, мужчина повторил маршрут. Вожделенная дверь оказалась всё также неприступной, зато приглянулась газовая труба, по которой горе-романтик и попытался добраться до окна шекснинской женщины, разбившей ему сердце», — говорится в сообщении.

В итоге мужчину вновь задержали полицейские.

Тэги: вахтовики, курьезы, полицейские
видео из группы газеты "Звезда" в соцсети

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