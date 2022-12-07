Дед Мороз рассказал, что в новогоднюю ночь загадает мир на Земле

07.12.2022 [Общество]

Дед Мороз рассказал, что загадает в новогоднюю наступление мира на Земле.

«Я тоже буду загадывать желание, да непростое: чтобы над ребятишками всегда светило мирное небо и чтобы наступил мир на планете Земля», — рассказал Дед Мороз в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, напомнив, что Новый год — это семейный праздник.

Дед Мороз также пожелал всем добра, здоровья, благополучия, удачи, беречь родных и близких. Он также попросил ребят не ставить видеокамеры, чтобы отследить, как он приносит подарки, потому что он все равно их обойдет.
 

Тэги: Дед Мороз, новый год

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