Дед Мороз рассказал, что в новогоднюю ночь загадает мир на Земле

Дед Мороз рассказал, что загадает в новогоднюю наступление мира на Земле.

«Я тоже буду загадывать желание, да непростое: чтобы над ребятишками всегда светило мирное небо и чтобы наступил мир на планете Земля», — рассказал Дед Мороз в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, напомнив, что Новый год — это семейный праздник.

Дед Мороз также пожелал всем добра, здоровья, благополучия, удачи, беречь родных и близких. Он также попросил ребят не ставить видеокамеры, чтобы отследить, как он приносит подарки, потому что он все равно их обойдет.

