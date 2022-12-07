Встреча «Археология в реставрации: раскопки на месте воссоздания флигеля дома Засецких» пройдет в Вологде 10 декабря

Встреча с археологом и историком Алексеем Федоровым пройдет в Вологде 10 декабря. Тема встречи: «Археология в реставрации: раскопки на месте воссоздания флигеля дома Засецких».

Алексей расскажет о том, что строение действительно располагалось на территории усадьбы, говорят фотографии конца 19-го — начала 20-го века, а также страховые планы. Но точное расположение и параметры его были неизвестны... Где же все-таки находился флигель? Подробнее об археологических изысканиях вы сможете узнать на встрече.

Начало встречи 10 декабря в 16:00 в городской библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

