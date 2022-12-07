Выставка работ фотографа Михаила Трапезникова открылась Вологде

Выставка фотографий «Любой труд заслуживает внимания» открылась в Вологде.

Здесь представлены работы вологодского фотографа Михаила Трапезникова – 180 портретов рабочих – людей, которые трудятся на предприятиях Вологды.

– За два года фотограф посетил больше 20 предприятий и сделал снимки 400 представителей рабочих профессий, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

По словам Михаила, своими работами он показывает, что любой труд важен.

– В моей религии Бог – создатель. Все, кто что-то создает, подобны Богу: если человек пишет, рисует, подметает – создает уют вокруг. Любой труд заслуживает внимания, уважение и высокой оценки, – говорит фотограф.

Михаил рассказал, что изначально он старался снять всех серьезными и «русскими» рабочими, заставлял людей хмуриться.

– Некоторые не выдерживали – смеялись. Пожилые мне очень нравятся, они очень фактурные. Мне нравится, что они все разные: кто-то большой, кто-то худощавый, как скелет, у кого-то шрамы или татуировки. Для меня чем фактурнее, чем «грязнее», тем интереснее, – пояснил фотограф.

Выставка фотографий «Любой труд заслуживает внимания» открылась в кинотеатре «Ленком» в рамках VI городского форума «Рабочая обстановка».

Фотопроект «Люди труда» реализован при финансовой поддержке Союза фотохудожников России, а также при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области.

