В декабре жители Вологодской области получат квитанцию об уплате взносов на капремонт сразу за два месяца

07.12.2022 [Общество]

Жители Вологодской области перед Новым годом получат квитанцию об уплате взносов на капремонт за ноябрь и декабрь в одном документе. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области.

С начале декабря 2022 года в адрес плательщиков взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона поступает платежный документ, содержащий начисленную сумму взноса на капитальный ремонт за ноябрь 2022 года (с учетом имеющейся задолженности за предыдущий период) и квитанцию за декабрь 2022 года, в которой содержится только ежемесячное начисление за декабрь месяц.

Срок оплаты квитанции за ноябрь — до 25 декабря 2022 года, а срок оплаты квитанции за декабрь — до 25 января 2023 года.

«Это сделано для удобства плательщиков взносов. Раньше мы выставляли декабрьскую квитанцию практически через две недели после ноябрьской, в этом году решили объединить. Учитывая, что декабрь — последний месяц года, далее идут длинные новогодние праздники, двойная квитанция будет удобна для проведения платежей. Не надо будет ждать отдельную квитанцию за декабрь, чтобы произвести оплату своевременно, не потребуется осуществлять оплату по предыдущей квитанции», — прокомментировал директор Фонда капитального ремонта МКД области Игорь Михельсон.

В квитанции за ноябрь указана справочно рассчитанная сумма ЕДК за октябрь 2022 года. В квитанции за декабрь сумма ЕДК не отражена, но фактически она начислена и передана для выплаты в Центр социальных выплат по месту жительства льготника.

Тэги: капремонт, квитанции

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
В Вологде на улице Гагарина обнаружен труп женщины
В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
Вологодский водитель помог справиться с затором на мосту через Шограш
Невиновен: Вологодский городской суд частично снял обвинения с адвоката, которого обвиняли в краже 22 автобусов
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя

Похожие новости

На время ремонта моста через Шограш в Вологде установят светофор

Светофор будет установлен на улице Можайского

1485
0

Завершился капитальный ремонт здания музея поэта Яшина в Никольске

Отремонтированы кровля, входная группа и фасад здания

941
0

Отделение реанимации открылось после капитального ремонта в Вологодской областной клинической больнице

Здесь установлена система вентиляции с обеззараживанием воздуха, а также индивидуальные камеры видеонаблюдения около каждого пациента

1622
0

55% тепловых сетей Вологодской области нуждаются в замене

Самые ветхие и изношенные теплосети находятся в Кадуйском районе и Череповце

870
0

В здании школы №23 «Созвучие» в Вологде прорвало потолки и трубы

Школа давно требует ремонта

1643
0

Выбран подрядчик, который разработает проект ремонта моста через реку Колпь в Кадуйском районе

Контракт заключён с ООО «Нижегородгиспротранс»

2405
0

С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт

Это связано с подорожанием стоимости работ и стройматериалов

4530
0

Стоимость капремонта может вырасти на четверть

Увеличение стоимости капремонта одобрено правительством

1471
0

В Вологде с городского дворца культуры взыскали 115 тыс. рублей долга по взносам на капремонт

Долг накопился за принадлежащий организации детский музыкальный театр «Софит» на улице Ильюшина

1099
0

В Череповце капитально отремонтировали неврологическое отделение областной больницы

На проведение работ из областного бюджета было выделено свыше 12 млн. рублей

1064
0

Трассу Чекшино-Тотьма-Великий Устюг передали в федеральную собственность

Теперь на средства федерального бюджета будет проведён капремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество дорожного покрытия

2339
0

ФОК в поселке Суда стал аварийным из-за некачественно выполненного ремонта

Причина - разваливающиеся окна

1912
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С Нового года МРОТ в России составит 16 242 рубля
В Шексне пьяный вахтовик пытался залезть в квартиру женщины, которая ему понравилась
Дед Мороз рассказал, что в новогоднюю ночь загадает мир на Земле
Встреча «Археология в реставрации: раскопки на месте воссоздания флигеля дома Засецких» пройдет в Вологде 10 декабря
Выставка работ фотографа Михаила Трапезникова открылась Вологде
В декабре жители Вологодской области получат квитанцию об уплате взносов на капремонт сразу за два месяца
В Тотемском районе пьяный подросток за одну ночь угнал мопед и автомобиль
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6395
0
06.12.2022 [БлогоVO]

Представляю вам парк Ветеранов глазами разработчиков концепцией благоустройства и развития парка

437
0
07.12.2022 [Обзор Прессы]

Я был немножко из другой эпохи: Станислав Айдинян в интервью вологодским поэтессам Марии Суворовой и Нате Сучковой

130
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика