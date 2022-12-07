В декабре жители Вологодской области получат квитанцию об уплате взносов на капремонт сразу за два месяца

Жители Вологодской области перед Новым годом получат квитанцию об уплате взносов на капремонт за ноябрь и декабрь в одном документе. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области.

С начале декабря 2022 года в адрес плательщиков взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона поступает платежный документ, содержащий начисленную сумму взноса на капитальный ремонт за ноябрь 2022 года (с учетом имеющейся задолженности за предыдущий период) и квитанцию за декабрь 2022 года, в которой содержится только ежемесячное начисление за декабрь месяц.

Срок оплаты квитанции за ноябрь — до 25 декабря 2022 года, а срок оплаты квитанции за декабрь — до 25 января 2023 года.

«Это сделано для удобства плательщиков взносов. Раньше мы выставляли декабрьскую квитанцию практически через две недели после ноябрьской, в этом году решили объединить. Учитывая, что декабрь — последний месяц года, далее идут длинные новогодние праздники, двойная квитанция будет удобна для проведения платежей. Не надо будет ждать отдельную квитанцию за декабрь, чтобы произвести оплату своевременно, не потребуется осуществлять оплату по предыдущей квитанции», — прокомментировал директор Фонда капитального ремонта МКД области Игорь Михельсон.

В квитанции за ноябрь указана справочно рассчитанная сумма ЕДК за октябрь 2022 года. В квитанции за декабрь сумма ЕДК не отражена, но фактически она начислена и передана для выплаты в Центр социальных выплат по месту жительства льготника.