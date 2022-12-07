В Тотемском районе пьяный подросток за одну ночь угнал мопед и автомобиль

07.12.2022 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в угонах.

Установлено, что в ночь с 1 на 2 июля 2022 года пьяный подсудимый проник в незакрытый гараж, обнаружил там мопед «Ямасаки» и выкатил его на улицу. После он сел на него и поехал, но по пути не справился с управлением и упал в кювет.

«Далее, проходя мимо пилорамы, он увидел расположенный на ее территории автомобиль марки ВАЗ-21099. Несовершеннолетний сел за руль автомобиля и поехал по дорогам района, затем, не справившись с управлением, съехал в кювет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вину подросток признал полностью и отказался от дачи показаний. В качестве наказания суд назначил ему девять месяцев лишения свободы, но с учётом возраста освободил от наказания и поместил его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет.

Тэги: подросток, угон, суд, наказание

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