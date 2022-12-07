В Вологде разыскивают подозреваемого в краже игровой приставки

07.12.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские разыскивают подозреваемого в краже игровой приставки.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в здании на Ленина, 11, где располагается ТЦ «Галерея», 2 декабря.

«Подозреваемому на вид 30-35 лет, рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные. Он был одет в красную куртку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Имеющих сведения о местонахождении мужчины просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02», либо инициатору розыска по телефону 8-900-544-38-56.

Тэги: кража, розыск

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