Череповчан начали прививать от коронавирусной инфекции назальной вакциной

В Череповец поступило 4650 специальных насадок-распылителей для интраназального введения препарата «Спутник V». Устройства есть во всех поликлиниках города.

Вакцинация также, как и при инъекциях, проводится в два этапа с разницей в три недели. Для того, чтобы сделать вакцину нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Начальник отдела организации медпомощи по Череповцу депздрава области Людмила Дубовенко рассказала, что при использовании назальной вакцины в шприц набирается необходимая доза вакцины, на шприц надевается насадка и распыляется в нос. Затем в течение двух часов нужно воздержаться от еды, напитков и курения. Показания для применения назальной вакцины определяет доктор при осмотре. Через две недели вакцина дает иммунитет. Применять ее можно с 18 лет.